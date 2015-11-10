Перенос контента - отзывы со сторонних сайтов

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок226 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести отзывы со сторонних сайтов и разместить их на своем сайте через админку и привязать к соответствующим товарам и категориям.

подробности - по skype (в профиле)

8 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
frilancer-doma
Полина 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо. Все задачи выполнены очень оперативно и аккуратно.
Александр хороший заказчик. Всегда на связи, отвечает на все вопросы. Постановка задачи была четкой и полной. Оплата также поступила полностью без задержек. Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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