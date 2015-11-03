Наполнение сайта Двери

Копируем и вставляем товар с одного сайта на другой (движок джумла)

Название, описание, картинка (картинка с защитой, нужно вставлять слой логотип, в нижний угол) Фотошопить не нужно, поверх ихнего логотипа вставляем свой.

Количество дверей - 430

Интересует время за которое вы добавите товара и цена за позицию.