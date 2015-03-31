aleksandr_b

Алекандр Базан aleksandr_b

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка сайтов на YII2

http://naftacruises.com.ua/

http://kolesogizni.com/

http://buy-follow.ru/

http://tamarabondarenko.com.ua/

http://meblivam.kiev.ua/

Yii
Отзывы фрилансеров
thebububo
Алексей 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Заполнение поля input при вводе другого input
поработали немного)
Очень рекомендую. Скрипт сделан на отлично.
Ответный отзыв
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать дизайн сайта фотографа
Хороший работодатель, рекомендую!
Работа сделано на отлично. За цену качество работы высочайшее
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Написание тестов для сайта о растениях
Очень рекомендую!
Работа в срок и без правок. Отличное понимание задачи.
Ответный отзыв