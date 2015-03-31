aleksandr_b

Приветствую. Нужно перевести не одну страницу сайта о накрутке лайков в соц сетях [url=http://like-trust.ru/nakrutka_besplatno.php?id=1]http://like-trust.ru/nakrutka_besplatno.php?id=1[/url] на иврит. В этой тематике нужен только тот кто жил в Израиле не один год, а лучше там родился . Бюджет точный не известен, будем отталкивать от ...
- Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен скрипт php, который оп ссылке на профиль будет уметь доставать id кто в кругах и у кого в кругах. пару примеров страниц https://plus.google.com/u/0/114624466035621853868/about https://plus.google.com/u/0/+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B288/aboutЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать перелинковку на сайте по готовым ключам. Вот пример http://like-trust.ru/kupit.php?id=2 вконце статьи. То есть нужно нужно изменить предложение, что бы по смыслу вставить ключ, подсунуть ссылку и сохранить. один анкор - 5 рублей. Около 300 анкоров наберется.Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Функционал Парсить пользователей FanPage, пример https://www.facebook.com/likefcom/ (возможность сделать список id) Парсить подписчиков групп, пример https://www.facebook.com/groups/selfhandmade/ (возможность сделать список id) Парсить подписчиков аккаунта, пример https://www.facebook.com/alexey.arestovich Парсить друзей аккаунта https://www.facebook.com/alexey.arestovichВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек умеющий писать тексты и разбирающийся в SMM. Нужно писать обзоры SMM сервисов для рейтинга http://like-trust.ru/rating.php. Необходимо умение находить слабые и сильные стороны сервисов. Кто раньше не сталкивался с тем, что такое SMM прошу не писать.Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно наполнить сайт http://like-trust.ru/rating.php Здесь представлены smm сервисы для раскрутки в соц сетях. Поэтому наполняющим нужно знать, что такое лайки, подписчики, репосты, фан пейдж, паблик страница, фоловеры и другое. Сами сервисы уже добавлены в рейтинг. Их 70 штук ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно наполнить каталог, где представлены компании. Нужен человек усидчивый, которые все заполнит правильно и не запутается. Сами сайты уже добавлены, сейчас нужно наполнить каталог услугами, которые предоставляют эти компании. работы 3-4 часа, интенсивной :)Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно написать парсер, который будет сохранять описания к фильмам и картинки и сохранять это все на сервер.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать анкету онлайн на сайт wordprss. При заполнении которой данные сохраняются и их просмотреть в админке. Так же нужно возможность создавать похожие анкеты из админки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Кто может помочь пройти модерацию в яндекс директ. Вот мой сайт http://soc-click.ru/ Пробовал создать компанию, но отказали, не понятно почему.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести достаточно много статей, но постепенно. Тематика SEO , в текстах присутствует много сеошных терминов.Переводы24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать такие пункты - на главной (титульной) странице сделать так, чтобы отображался поисковик и три узких баннера, а то, что идет в привязке ниже = лого Принцесс / пункты преимуществ / видео = не отображалось - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
У нам есть много много часов наших видео уроков по продвижению сайта. В уроках рассказывается обычной разговорной речью с кучной лишних слов о продвижении сайтов. Нужно просматривая лекцию выбирать главное и записывать на бумагу ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте есть 110 статей, нужно сделать перелинковку на основные страницы сайта. Их 7 штук. Ключевых слов 40. То есть нужно составить наводящее предложение и вставить ссылку с анкором. Повторять предложения нельзя.Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт9 лет назад
На одном сайте есть формочка добавления заказа. Очень нужно при заполнении поля количество умножать это кол-во на стоимость которая заранее известна и выводить ниже. Будет подписано как бюджет. Подсчет должен быть мгновением, поле должно принимать только цифры и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт рецептов с 326 рецептами http://kuxar.ru/%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3/ Нужно Ингредиенты выделены уже Их нужно поднять в самый вверх под фото под ними сделать блок с кратким руководством по приготовлению, тесть списком, что конкретно нужно сделать (как можно короче) Подписать "В двух словах о ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно нарисовать дизайн сайта для фотографа http://tamarabondarenko.com.ua/ Нужен только дизайн главной страницы Нужно поменять фон, прорисовать красивое лого и меню. То , что понравилось фотографу http://www.2bfoto.lv/ http://www.sergievskaya.com/ То есть стиль сайта по строже.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать мобильную версию сайта. По сути, что бы просто добавлялся менюшка мобильная в начале страницы. Сайт на wordpressЗакрыт9 лет назад
Приветствую. Нужно прикрепить сервис https://www.toddlahman.com/ к сайту wordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Починить плагин wordpress ULTIMATE SEO на сайте wordpress :)Закрыт9 лет назад