aleksandr_b

Приветствую. Нужно перевести не одну страницу сайта о накрутке лайков в соц сетях [url=http://like-trust.ru/nakrutka_besplatno.php?id=1]http://like-trust.ru/nakrutka_besplatno.php?id=1[/url] на иврит. В этой тематике нужен только тот кто жил в Израиле не один год, а лучше там родился . Бюджет точный не известен, будем отталкивать от ...