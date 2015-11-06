Наполнить каталог сайта товарами

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок245 просмотров
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Есть новый сайт, есть каталог мебели в пдф, его можно посмотреть https://dl.dropboxusercontent.com/u/5845443/catalog/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB/mebel.pdf

Нужно вырезать картинку, вставить ее на сайт + описание +цена. Пока 250 позиций. При успешном выполнении, продолжим сотрудничество с другими каталогами.

Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 250 позиций.

  

8 лет назад
admag
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Atanasius
Алексей 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень грамотный контент-менеджер, все было сделано идеально. Алексей ответственно подошел к заданию и сделал большой объем работы за достаточно короткий срок без потери качества. Надеюсь на дальнейшую работу и с удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством остался очень доволен. Нормальное - человеческое - отношение к "братству фрилансеров" (не свысока и без всяческих "доворотов"). Максимально понятное ТЗ + инструкции со скриншотами. Моментальная связь в случае необходимости: и днем, и даже поздно вечером. Рекордно быстрая оплата за работу. Отдельное спасибо за некоторую премию! Алексей ценит качество не только на словах. Всё прошло идеально - обязательно рекомендую к сотрудничеству!
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