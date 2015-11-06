Наполнить каталог сайта товарами

Есть новый сайт, есть каталог мебели в пдф, его можно посмотреть https://dl.dropboxusercontent.com/u/5845443/catalog/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB/mebel.pdf

Нужно вырезать картинку, вставить ее на сайт + описание +цена. Пока 250 позиций. При успешном выполнении, продолжим сотрудничество с другими каталогами.

Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 250 позиций.