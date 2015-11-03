Мета-теги для карточек товаров

Нужны мета-теги Title и Description для карточек товаров ИМ. Общий объем задания +-600 позиций. В среднем на заполнение одной позиции уходит до 2-х минут, так что за час вполне реально сделать 30 штук и заработать 30 руб. Оплата на вебмани или карту приват. Начать нужно сегодня!