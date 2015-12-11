Требуется собрать данные магазинов с Яндекс Маркета

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок385 просмотров
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Требуется собрать данные магазинов размещенных на Яндекс Маркета - всего 19.147 магазинов. Собрать нужно: юридическое название, ОГРН или ОГРНИП, название магазина на маркете. Отчёт в excel таблице, в три столбика соответственно. Если нажать на отзывы любого магазина на Яндекс Маркете, то внизу страницы после отзывов, будут указаны эти данные или можно получить список магазинов и всех этих данных, если ввести в поиск любой товар и внизу страницы с результатами поиска будет ссылка "информация о продавцах"

8 лет назад
igra2013
Алексей 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-3)
Выбранные исполнители
mvolodov
Максим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
После выполнения поставленной задачи Заказчик попросил подождать оплаты "до пятницы". "Пятница" растянулась на две недели - денег так и нет, как в общем то и вменяемого объяснения происходящего.
igormartynuk1812
Игорь 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$500
14 дней
Договорились о работе. Объём большой, сроки оговорены. Как сроки подошли, исполнитель сообщил что выполнил половину объёма и просит за выполнение этой работы половину оговорённой суммы, тем самым нарушил наши договоренности. Мне не нужно половина работы! Да и половину работы исполнитель не предоставил! Я не обманул исполнителя, исполнитель не сделал оговорённую задачу в полном объёме.
Предварительно договорившись со мной заказчик выбрал другого исполнителя, ничего не сообщив мне и даже не отменив заказ. На требования оплатить половину работы(что было оговорено изначально) заказчик никак не отреагировал. На сообщения с тех пор не отвечает. Не могу порекомендовать данного заказчика, договоренности не соблюдаются, оплаты не было.
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