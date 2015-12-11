Требуется собрать данные магазинов с Яндекс Маркета

Требуется собрать данные магазинов размещенных на Яндекс Маркета - всего 19.147 магазинов. Собрать нужно: юридическое название, ОГРН или ОГРНИП, название магазина на маркете. Отчёт в excel таблице, в три столбика соответственно. Если нажать на отзывы любого магазина на Яндекс Маркете, то внизу страницы после отзывов, будут указаны эти данные или можно получить список магазинов и всех этих данных, если ввести в поиск любой товар и внизу страницы с результатами поиска будет ссылка "информация о продавцах"