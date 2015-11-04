Нужны мета-теги Title и Description для карточек товаров ИМ. Общий объем задания +-600 позиций. В среднем на заполнение одной позиции уходит до 2-х минут, так что за час вполне реально сделать 30 штук и заработать ...
Наполнение сайта - объявления о недвижимости - 1000 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявление состоит из:
Название, тип объекта, характеристики (3-10 полей в зависимости от типа - Например: площадь, этаж, кол-во комнат...)
2-5 фоток (загружаются пачкой в 1 клик) - в некоторых фотках необходимо будет обрезать логотип (watermark).
Наполнение будет по разделам, поэтому достаточно поточная будет работа с одинаковыми типами.
Укажите, пожалуйста, цену за 1 шт. при объеме от 1000 и выше. Т.к. можно договориться сразу на 2-5к.
И укажите срок наполнения 1000 объявлений.
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