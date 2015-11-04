Наполнение сайта - объявления о недвижимости - 1000 шт.

Объявление состоит из:

Название, тип объекта, характеристики (3-10 полей в зависимости от типа - Например: площадь, этаж, кол-во комнат...)

2-5 фоток (загружаются пачкой в 1 клик) - в некоторых фотках необходимо будет обрезать логотип (watermark).

Наполнение будет по разделам, поэтому достаточно поточная будет работа с одинаковыми типами.

Укажите, пожалуйста, цену за 1 шт. при объеме от 1000 и выше. Т.к. можно договориться сразу на 2-5к.

И укажите срок наполнения 1000 объявлений.