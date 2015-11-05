Собрать базу сайтов с онлайн-фильмами

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Здравствуйте. Необходимо собрать базу 100 крупнейших сайтов онлайн просмотра фильмов (baskino, kinogo, bigcinema, my-hit и т.д). Табличка - адрес сайта, статистика посещений, емэйлы админов, редакторов, работников рекламного отдела (кого найдете, собираем инфу с сайта) чем больше контактов будет, тем лучше.

8 лет назад
pavl7878
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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