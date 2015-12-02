Собрать контактные данные владельцев сайтов (немецкий язык)

Нужно вручную собрать контактные данные владельцев 2000 немецких сайтов. Исходные данные: google таблица со списком сайтов. Нужно внести контакты владельца сайта, названия 3х последних статей на сайте и по возможности facebook, google plus, twitter страницы сайта или его владельца.

Укажите Ваш уровень немецкого языка, стоимость работ и Ваш скайп для контакта.