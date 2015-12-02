Собрать контактные данные владельцев сайтов (немецкий язык)

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки188 просмотров
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Нужно вручную собрать контактные данные  владельцев 2000 немецких сайтов. Исходные данные: google таблица со списком сайтов. Нужно внести контакты владельца сайта, названия 3х последних статей на сайте и по возможности facebook, google plus, twitter страницы сайта или его владельца.

Укажите Ваш уровень немецкого языка, стоимость работ и Ваш скайп для контакта.

8 лет назад
Gavich
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Marius88
Мария 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$30
30 дней
Мария выполнила работу на 5+. Все очень качественно и профессионально. Обязательно будем работать еще.
Очень хороший заказчик. Всё грамотно объяснил, оплачивал вовремя. Было очень приятно и легко работать.
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