Наполнение туристического сайта достопримечательностями

На туристический портал, через внутреннюю систему управления сайтом надо заносить достопримечательности.

Примерный объем для занесения - 50 000 - 75 000 достопримечательностей.

Можете написать какой объем можете принять на себя, если не сможете весь объем выполнить.

По работе: За человеком закрепляется страна, составляете список достопримечательностей, и начинаете вносить на сайт.

Необходимо вносить название на русском, название на английском, страна нахождения, регион, город, географические координаты достопримечательности, описание на 2-3 строчки, 2 фотографии из инета, сайт (если есть).

Работа большого объема, поэтому большие цены можете не предлагать.