Инфо. картинки Замер/Доставка/Фурнитура/Установка

Все доброго времени суток!

Сразу изложу суть заказа, хочу сделать слайдер в нем 4 картинки.

1) Указывает на ЗАМЕР двери,

2) Быстрая и надежная Доставка

3) Большой Выбор фурнитуры (ручки глазки для дверей,доводчики и т.п)

4) Качественная Установка двери

Ширина: 750 px

Высота: 300 px

Придумывать и рисовать ничего не надо, просто нашпиговать картинками (красивый фон + мастер - допустим для картинки замера) или для "доставки" написать "Доставка" и подписать, например: Быстро и Надежно

Работа не сложная, каких то супер навыком и десятилетнего стажа не требует, все есть в интернете достаточно загуглить в картинках нужные запросы и найти более менее.