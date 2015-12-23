Подобрать изображения для статей

Нужен человек для поиска картинок к статьям.

Обязателен:

- Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно.

- Умение искать картинки с высокой уникальностью (не более 20 копий в поиске гугла)

Задача:

- Вы получаете вордовские файлы со статьями.

- Необходимо наполнить статьи изображениями.

- В каждой статье будет примерно 5-8 картинок.

- Картинки необходимо подбирать по смыслу текста.

- К некоторым статьям нужно будет подобрать тематический видеролик.

Объем и оплата:

- 30 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу.

- оплата по 10 руб. за картинку/видео.

Сначала я дам 1 статью для теста. Если нормально справляетесь, то даю остальные.

Более подробно по техническим тонкостям при личном общении с кандидатами.

Тест на внимательность - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"