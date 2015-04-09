Katerinacomua

Екатерина Katerinacomua

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работаю быстро и качественно

Предоставляю услуги:

создание сайтов на CMS  Wordpress;

наполнение сайтов любой сложности;

Поиск и оформление картинок, видео, таблиц, списков и т.д. ;

Работа с Photoshop;

несложная верстка - html, CSS;

Отзывы заказчиков

olia_solo
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Екатерина выполняет работу очень качественно, аккуратно и в срок
Хороший заказчик. Дает хорошую обратную связь. Работу оплачивает вовремя и без напоминаний. Буду рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
vgm
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Требуется оформить статьи по инструкции (WordPress)
WordPress
Очень исполнительный человек. за работу берется основательно и делает все качественно. к критике относится очень спокойно.
Очень хороший заказчик. Четкие инструкции. Своевременная оплата без напоминаний.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
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