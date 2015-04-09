Работаю быстро и качественно
Предоставляю услуги:
создание сайтов на CMS Wordpress;
наполнение сайтов любой сложности;
Поиск и оформление картинок, видео, таблиц, списков и т.д. ;
Работа с Photoshop;
несложная верстка - html, CSS;
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Екатерина выполняет работу очень качественно, аккуратно и в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Дает хорошую обратную связь. Работу оплачивает вовремя и без напоминаний. Буду рада сотрудничеству.
$50
9 баллов
10 лет назад
WordPress
Очень исполнительный человек. за работу берется основательно и делает все качественно. к критике относится очень спокойно.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четкие инструкции. Своевременная оплата без напоминаний.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
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