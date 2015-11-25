Наполнение магазина на OpenCart рыболовными товарами

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Нужно наполнять магазин рыболовными товарами.

Магазин на OpenCart

Количество товаров - более 5 тысяч. Посему проект будет длинным)

Во вложении ТЗ, в котором подробно описан процесс добавления товара в конкретный магазин.

Если вы не знаете эту CMS - научим. Главное - внимательность. И ответственность.

Приоритет выбора исполнителя - минимальная цена. 

OpenCart
8 лет назад
nikson_88
Никита 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tatka007
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
25 отзывов
8 лет назад
$24
1 день
Маргарита - отличный исполнитель. Вопросов - минимум. Скорость - еле успевал оплачивать проделанную работу. Так все быстро делала. И самое главное - без ошибок! Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Никиту, как ответственного заказчика. Подробное ТЗ, быстрая оплата.