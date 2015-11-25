Наполнение магазина на OpenCart рыболовными товарами

Тема объявления – поиск помощника на удаленную работу. Интересует только ручное добавление с максимальным охватом работающих досок. Указывайте цены и формат оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнять магазин рыболовными товарами.
Магазин на OpenCart
Количество товаров - более 5 тысяч. Посему проект будет длинным)
Во вложении ТЗ, в котором подробно описан процесс добавления товара в конкретный магазин.
Если вы не знаете эту CMS - научим. Главное - внимательность. И ответственность.
Приоритет выбора исполнителя - минимальная цена.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо провести разовое улучшение репутации для строительной компании. 1.Регистрация в тематическом каталоге - от 30 руб. 2. Регистрация в отзывном каталоге - от 30 руб. 3. Отзыв в каталоге (уникальные,отмодерированы ),комментарии в тематических статьях, комментарии на доноре т.д. - 30 ...Закрыт8 лет назад
http://irecommend.ru/ [url=http://otzovik.com/]otzovik.com[/url] Написать отзыв об использовании сбора трав. Не большой отзыв, дальше нужно будет развивать эту тему и писать дополнительные отзывы.Закрыт8 лет назад
Добрый день Разовая работа, необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте. Заполнение одной формы занимает 3–4 минуты. Все расскажу, покажу. Объем — 400 форм. Базовые знания английского. Исполнительность, аккуратность.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Для создание нового проекта требуется опытный копирайтер Наполнение сайта, обновление, написание статей, описание товара, заливка контента на сайтНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек для поиска картинок к статьям. Обязателен: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - Умение искать картинки с высокой уникальностью (не более 20 копий в поиске гугла) Задача: - Вы ...Завершен8 лет назад
Наполнение магазина товарами по прайсу (фото, цена, вид, пол, тип) описание не нужно Как должна выглядеть карточка товара , можно посмотреть в прикрепленном файле.Завершен8 лет назад
- $7
Требуется найти 30 поставщиков для интернет магазина товаров для собак. Срок 3 дня, стоимость 500 р.Завершен8 лет назад
Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press. Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо! Что нужно сделать: 1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все ...Закрыт8 лет назад