Ищу ответственного заказчика
Мигрировал из исполнителей в заказчики. Работаю без посредников - привлекаю фрилансеров исключительно для выполнения моих личных рабочих потребностей.
Портфолио
- Рерайт263 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком, который всегда на связи, у которого чёткое ТЗ и своевременная оплата! Спасибо!
$10
10 баллов
11 лет назад
Никита достаточно быстро выполнил поставленную перед ним задачу. Качество работы очень порадовало.
Ответный отзыв
Приятно работать с понятным и исчерпывающим ТЗ. Оплата - моментальная, всегда на связи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$60
10 баллов
11 лет назад
С заданием справился великолепно! Было написано 30 статей для варез сайта. Нареканий нет. Отличный копирайтер - будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Оплата моментальная. ТЗ - понятное. Приятно работать с такими людьми!
$70
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Все сдано в срок, высокий уровень исполнения, никаких замечаний. Рекомендую Никиту к сотрудничеству, и сам продолжаю работу с этим исполнителем.
Ответный отзыв
Первый заказчик, который как и я считает, что "вечером деньги - утром стулья". Всё оплачено вовремя, чёткое ТЗ, всегда на связи. Спасибо!
$13
10 баллов
12 лет назад
Благодарна Никите за работу. Все было сделано в срок. Рерайт отличный.
Ответный отзыв
На 100% адекватный заказчик, приятно было работать. Внятное ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за работу!
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#291
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#154