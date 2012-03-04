nikson_88

Никита nikson_88

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ищу ответственного заказчика

Мигрировал из исполнителей в заказчики. Работаю без посредников - привлекаю фрилансеров исключительно для выполнения моих личных рабочих потребностей.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Eisen1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Копирование фотографий с сайтов
Работа выполнена хорошо, рекомендую
Приятно работать с заказчиком, который всегда на связи, у которого чёткое ТЗ и своевременная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
Apach47
Максим 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать FAQ по оплате Приват24 (Украина)-Webmoney
Никита достаточно быстро выполнил поставленную перед ним задачу. Качество работы очень порадовало.
Приятно работать с понятным и исчерпывающим ТЗ. Оплата - моментальная, всегда на связи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Alexander90
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
30 уникальных статей для сайта
С заданием справился великолепно! Было написано 30 статей для варез сайта. Нареканий нет. Отличный копирайтер - будем дальше сотрудничать.
Оплата моментальная. ТЗ - понятное. Приятно работать с такими людьми!
Ответный отзыв
12047
Олег 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Cбор информации. Приватно для Стародубцева Никиты
Отличный исполнитель! Все сдано в срок, высокий уровень исполнения, никаких замечаний. Рекомендую Никиту к сотрудничеству, и сам продолжаю работу с этим исполнителем.
Первый заказчик, который как и я считает, что "вечером деньги - утром стулья". Всё оплачено вовремя, чёткое ТЗ, всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
Cardelen
Наталья 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текстов
Благодарна Никите за работу. Все было сделано в срок. Рерайт отличный.
На 100% адекватный заказчик, приятно было работать. Внятное ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#291
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#154