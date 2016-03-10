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Увеличить группу вконтакте до 1000 человек
Добрый день!
Есть задача увеличить количество подписчиков до 1 тысячи человек.
Подписчики должны быть строго:
1. Девушки/женщины
2. Замужем
3. Из г. Харькова.
4. Не младше 25 лет.
На данный момент в группе 120 человек.
От исполнителя - стоимость 1 нового контакта и приблизительные сроки.
Заявки фрилансеров
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