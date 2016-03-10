Увеличить группу вконтакте до 1000 человек

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Добрый день!

Есть задача увеличить количество подписчиков до 1 тысячи человек.

Подписчики должны быть строго:

1. Девушки/женщины

2. Замужем

3. Из г. Харькова.

4. Не младше 25 лет.

На данный момент в группе 120 человек.

От исполнителя - стоимость 1 нового контакта и приблизительные сроки.

Группа: http://vk.com/annastarodubtsevaua

9 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров