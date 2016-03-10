SMM VK,facebook, instagram Продажа Строительных Материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки159 просмотров

Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Мы собираемся активно заниматься продвижением в соц сетяхVK,facebook, instagram.На сегодняшний день компания нигде не представлена. От Вас ждем сформулированное предложение, план работ. Основные Цели которые мы ставим перед SMM-щиками - это привлечение дополнительной аудитории, поддержание интереса к компании и вклад в seo-продвижение основного сайта.

9 лет назад
stroyland96
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров