На youtube нужно "мне понравилось" и комменты

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок195 просмотров

Здравствуйте!

Нужно на youtube "мне понравилось" и комменты.

Это срочно, просьба skype или viber, это обязательно, переписок не будет

и цену например за 1000 "мне понравилось" и 100 хороших комментов.

9 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров