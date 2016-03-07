Ищу качественного исполнителя для постепенной накрутки живых подписчиков группе ВК. Также интересует стоимость лайков и отзывов.
На youtube нужно "мне понравилось" и комменты
Здравствуйте!
Нужно на youtube "мне понравилось" и комменты.
Это срочно, просьба skype или viber, это обязательно, переписок не будет
и цену например за 1000 "мне понравилось" и 100 хороших комментов.
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