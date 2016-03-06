Нужно организовать целевой трафик из инстаграм на продающий сайт. Список хэштегов есть.
SMM
Нужен специалист по продвижению в соц.сетях ВК, ОК, ФБ, Инстаграм, Ютуб.
- Как правило группы уже оформлены
- Необходимо разработать контент-план, подобрать посты, текст, фото
- Настроить поток людей бесплатными (фолловинг, лайкинг, ЛС и пр.) и платными (таргет) методами. Только живые
Направлений много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество!
Основное - изделия из нат. и иск. камня!
Сайт - s-stoneshop. ru
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