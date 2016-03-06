SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок183 просмотра

Нужен специалист по продвижению в соц.сетях ВК, ОК, ФБ, Инстаграм, Ютуб.

- Как правило группы уже оформлены

- Необходимо разработать контент-план, подобрать посты, текст, фото

- Настроить поток людей бесплатными (фолловинг, лайкинг, ЛС и пр.) и платными (таргет) методами. Только живые

Направлений много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество!

Основное - изделия из нат. и иск. камня! 

Сайт - s-stoneshop. ru

9 лет назад
VadoZe
Вадим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров