Требуется помощь специалиста по инстаграмм.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок200 просмотров

Нужно организовать целевой трафик из инстаграм на продающий сайт. Список хэштегов есть.

9 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kalina_horn
Дмитрий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$73
30 дней
В данном вопросе Дмитрий проявил себя компетентным специалистом. Мои самые наилучшие рекомендации.
Александр честный и ответственный заказчик. Очень приятно с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Kalina_horn
Дмитрий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад