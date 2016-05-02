Наполнение и ведение паблика ВК о ландшафтном дизайне

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок193 просмотра

Сабж, есть нулевой ВКпаблик "при информационном сайте", требуется наполнить его и в дальнейшем вести.

Примерный объем на первое время - 100 постов в месяц(3 поста в день), по мере роста аудитории - больше.

В заявке оставляйте:

- стоимость 100 постов(условный месяц ведения паблика)

- отношение к теме дачи и ландшафтного дизайна

- пару примеров ведения пабликов(лучше некоммерческого характера)

9 лет назад
Alex_Di
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
7 дней
Работаем два месяца по проекту. Ярослав всегда на связи, прислушивается к пожеланиям по наполнению паблика, предлагает свои идеи. За это время удалось с нуля привлечь 4к подписчиков, посты лайкают, репостят, недавно начали еще и комментировать. Работой доволен, сотрудничество продолжим и дальше. Рекомендую!
Продолжаем работать! Рекомендую

Заявки фрилансеров

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)