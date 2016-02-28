SMM кампании

1. для 5 сайтов: зарубежная недвижимость, веб-студия, автоаксессуары и запчасти, здоровое питание, каркасно-панельные дерев. дома

по 1 исполнителю на каждый сайт

Ожидаемый результат работы - заказы.

кейсы даются нами, статьи для безопасных бэков на них с форумов на сайтах будут размещаться нами

вк и пр. "одноглазники" не интересуют, только отраслевые и геофорумы + проф. соц. сети

2. Для 7 порталов: автомобили, cms joomla, дачи-садоводство, свадьба, путешествия и эмиграция, водоснабжение, коттеджные поселки.

по 1 исполнителю на каждый портал

Ожидаемый результат работы - целевой трафик

Пишите, пожалуйста, сразу цену за гарантируемый Вами результат (кол-во площадок не интересует, только результат: трафик и заказы)

Можно разделит п. 1 и 2 на разных исполнителей.

Портфолио и обязательное наличие акка на прокси-сервисе

В лс не пишите, не отвечаю

Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.