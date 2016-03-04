Продвижение (инвайтинг) в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок198 просмотров

В группу ВК пригласить участников из других групп конкретной тематики.

Только реальных, живых людей. 

Ваше предложение цены за 1000 человек.

Без ботов и собачек. Оплата после проверки.

При удачном сотрудничестве, заказ повторю.

9 лет назад
samsebe
53 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров