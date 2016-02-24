Консультация по работе в Церебро по ВК

Нужна консультация по работе приложения Церебро в ВК

как отбирать группы для поиска ЦА, сегментировать и прочее

вопросы как по интерфейсу, так и по алгоритмам действий.

полагаю 30-60 минутной консультации в скайпе будет достаточно.

Моя ниша продажа Цветов, в розницу по интернету через группу ВК.

сейчас вижу 3 направления:

1. сегмент

участники впрямую конкурирующих сообществ

с целью их постепенного захвата (увеличение продаж)

2. сегмент

активные участники любых групп мужчины

для захвата (ситуационной) потребности в букете к 8 марта,

3. сегмент для работы "в долгую"

Люди у которых есть пара (в отношениях) и у нее скоро ДР

мотивация к покупке подарка для нее (мужчины 25-30 лет).

Проблема такая:

1. не могу разобраться с логикой интерфейса Церебро

2. понять алгоритм для решения стоящих задач.

преимущество будет наличие у вас приложения церебро,

чтобы я наглядно видел что и в какой последовательности делать.