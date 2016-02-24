Требуется значительное увеличение участников групп для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co . Офферы, боты не интересуют. Внимание, НЕ СТОИТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ УСЛУГИ БИРЖ smofast или подобных. От вас предложения с ценой и ...
Консультация по работе в Церебро по ВК
Нужна консультация по работе приложения Церебро в ВК
как отбирать группы для поиска ЦА, сегментировать и прочее
вопросы как по интерфейсу, так и по алгоритмам действий.
полагаю 30-60 минутной консультации в скайпе будет достаточно.
Моя ниша продажа Цветов, в розницу по интернету через группу ВК.
сейчас вижу 3 направления:
1. сегмент
участники впрямую конкурирующих сообществ
с целью их постепенного захвата (увеличение продаж)
2. сегмент
активные участники любых групп мужчины
для захвата (ситуационной) потребности в букете к 8 марта,
3. сегмент для работы "в долгую"
Люди у которых есть пара (в отношениях) и у нее скоро ДР
мотивация к покупке подарка для нее (мужчины 25-30 лет).
Проблема такая:
1. не могу разобраться с логикой интерфейса Церебро
2. понять алгоритм для решения стоящих задач.
преимущество будет наличие у вас приложения церебро,
чтобы я наглядно видел что и в какой последовательности делать.
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