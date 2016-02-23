Собрать 50 пабликов вконтакте для размещения информации о проекте.

Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте.

Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для сотрудничества.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.Интересно?

Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!