Привет, дорогой гуру

Нам нужна твоя помощь. Необходимо разработать вики меню для группы Вконтакте. Оно должно сочетаться и с аватаром (скорее всего для этого потребуется переделать аватар)

Вот наша группа https://vk.com/lollipop_club

Жду твоих предложений!