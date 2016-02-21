Wiki Меню

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок172 просмотра

Привет, дорогой гуру 

Нам нужна твоя помощь. Необходимо разработать вики меню для группы Вконтакте. Оно должно сочетаться и с аватаром (скорее всего для этого потребуется переделать аватар)

Вот наша группа https://vk.com/lollipop_club

Жду твоих предложений!

9 лет назад
DiRoBusiness
Дмитрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров