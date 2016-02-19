Создание и продвижение аккаунта инстаграмм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок181 просмотр

Добавить целевую аудиторию в аккаунт инстаграмм (1500-2000 пользователей) кафе итальянской кухни.

9 лет назад
Pavel_Plotnikov
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров