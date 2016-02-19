Ведение и раскрутка группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок175 просмотров

Нужно раскрутить и вести  группу https://vk.com/balnet

Пишите ваши цены и условия . 

9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров