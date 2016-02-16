Нужна консультация по Apps в developers.facebook.com

Сделал сайт, который использует авторизацию через фейсбук и вконтакте. Берет аватарку, имя и данные о друзьях. Для этого пришлось настроить приложения в http://vk.com/apps и https://developers.facebook.com

Вроде все работает, но т.к. настраивал впервые, то необходима консультация по следующим вопросам:

1) как в фейсбуке узнать кол-во людей установивших приложение?

2) как в фейсбуке узнать кто именно установил приложение?

3) можно ли в приложении фейсбука сменить домен и при этом сохранить подписчиков?

4) можно ли как-то улучшить настройки приложения в ФБ и в ВК и что это даст?

Ну и вообще буду рад любой консультации на эту тему. Напишите в чем можете проконсультировать и за какую стоимость.