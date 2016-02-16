Нужно наполнение страниц в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Нужен специалист для ведения страниц оконной компании в соц сетях (ВК, Facebook, Instagram, Twitter): наполнение контентом, дизайнерские решения, реклама. 

9 лет назад
energookna
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров