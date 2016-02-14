Требуется написать отзывы (irecommend и otzovik)

Ищу пиарщиков, у кого есть аккаунты в сайтах irecommend.ru и otzovik.com

Аккаунты должны быть не менее 3х месячной регистраций.

оплата за каждый отзыв оговорим индивидуально, в зависимости от вашего аккаунта.

оставляем заявки только если у вас есть аккаунт в указанных сервивах.

Свежерегистрорванные не интересует.