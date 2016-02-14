Требуется написать отзывы (irecommend и otzovik)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка282 просмотра

Ищу пиарщиков, у кого есть аккаунты в сайтах irecommend.ru и otzovik.com

Аккаунты должны быть не менее 3х месячной регистраций. 

оплата за каждый отзыв  оговорим индивидуально, в зависимости от вашего аккаунта.

оставляем заявки только если у вас есть аккаунт в указанных сервивах.

Свежерегистрорванные не интересует.

9 лет назад
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров