Раскрутка приложения в iOS и Android маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки135 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Для нового проекта, недавно запущенного, с уникальным собственным контентом требуется 1ккк инсталлов в Play Market и столько же в AppStore.

Ссылка на приложение:

Android  http://bit.ly/1KG1xpf

iOS  http://apple.co/1PlVvZU

Приглашаем Вас к сотрудничеству.

Условия сделки прилагайте к заявке.

Рассмотрим любые предложения, в т.ч. % ставку.

AndroidiOS
9 лет назад
geritus
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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