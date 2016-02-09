Инвайты для группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок162 просмотра

Необходимо увеличить количество людей в группе салона красоты (строго: целевая аудитория, живые люди, никаких ботов).

Нужен реально компетентный человек для дальнейшего сотрудничества. Оплата поэтапная.

Сроки, стоимость...

9 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров