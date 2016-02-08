Инвайтинг Вконтакте

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Закрыт4 заявки195 просмотров

Доброго времени,

Нужна помощь по инвайтингу на мероприятие Вконтакте.

Вебинар вечером в четверг: http://vsegdaprekrasnaya.ru/

Напишите, пожалуйста, какой объем работ сможете выполнитьк мероприятию, каким образом и сколько будет стоить. Если есть опыт – то еще интересен прогноз по дошедшим на вебинар. Спасибо!

9 лет назад
bissnes
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров