Задача раскрутить бизнес-паблик ВКонтакте

Вот ссылка на паблик https://vk.com/prabiz

Вот статистика https://vk.com/stats?gid=108695159

В паблик выкладываем каждую неделю — несколько интересных иполезных постов о бизнесе. Нужен человек который возьмет полную ответственность за раскрутку бизнес-сообщества.

Крайне важно чтобы вступали в паблик преимущественно:Мужчины из России 24-36 лет. Которым на самом деле интересен старт бизнеса.

Идеальная цена подписчика менее 10 рублей за вступившего из ЦА.

Бюджет большой. Но начнем со 100 000 рублей — дальше больше.

Перед тем как рассмотреть кандидата на проект будем его"пытать" и "тестировать" на кошках.

Писать только на почту, здесь не отвечаю!