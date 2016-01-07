Проекту нужен иллюстратор. Нужно просто нарисовать 300 иллюстраций Мы создаем паблик о видеороликах и нам нужно для него примерно 100- 300 иллюстраций в одном стиле. ИЛЛЮСТРАЦИИ С ПЕРСОНАЖЕМ! Мы уже запустили разработку похожего паблика для нашей франшизы. Как сделаны для ...