horz1

Денис Хорзов horz1

 
37 летРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен звукорежиссер

    Нужен звукорежиссер для оформления «аудиокниги» (Под проектом не пишите, потому что публикацию вакансии я доверяю своему сотруднику Денису.) Есть 9 статей, которые диктор начитал. Суть этих статей это  отрывки из книги Бизнес-аккумулятор. Они полезны для начинающих предпринимателей ...

    Аудиомонтаж23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить письмо E-mail

    Нужно красиво оформить письмо и поднять его конверсию. Мы звоним потенциальным клиентам, и если им интересно посылаем им на почту письмо с ком предложение. Ваша задача — Организовать оформление письма (некоторые предлагают письмо оформить несколькими картинками и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Задача 20 иллюстраций до 5 марта

    $93

    Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор. Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты. Нам нужен тот, кто сможет скопировать стиль. Для начала ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задача раскрутить бизнес-паблик ВКонтакте

    $1267

    Задача раскрутить бизнес-паблик ВКонтакте   Вот ссылка на паблик https://vk.com/prabiz Вот статистика https://vk.com/stats?gid=108695159 В паблик выкладываем каждую неделю — несколько интересных иполезных постов о бизнесе. Нужен человек который возьмет полную ответственность за раскрутку бизнес-сообщества. Крайне важно чтобы вступали в паблик преимущественно:Мужчины ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстратор для группы в ВК

    Проекту нужен иллюстратор. Нужно просто нарисовать 300 иллюстраций Мы создаем паблик о видеороликах и нам нужно для него примерно 100- 300 иллюстраций в одном стиле. ИЛЛЮСТРАЦИИ С ПЕРСОНАЖЕМ! Мы уже запустили разработку похожего паблика для нашей франшизы. Как сделаны для ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация для графического видеоролика

    Нужен человек, способный в AEсделать КАЧЕСТВЕННУЮ анимацию для графического видеоролика по готовому сценарию.   Нужно использовать шаблон  сvideohive , и дополнительные графические материалы фото и видео. Голос диктора и музыкальное сопровождение предоставляем. Это разовый проект.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрации

    Цель от рисовать 1000 простых картинок Задача нарисовать 1000 простых картинок (вот в таком стиле —https://yadi.sk/d/9Vcj7SgGkzHRn ) — за 200 000 рублей.   Оплата или предоплата моментальная.   Срок 180 дней

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад