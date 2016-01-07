Нужен звукорежиссер для оформления «аудиокниги» (Под проектом не пишите, потому что публикацию вакансии я доверяю своему сотруднику Денису.) Есть 9 статей, которые диктор начитал. Суть этих статей это отрывки из книги Бизнес-аккумулятор. Они полезны для начинающих предпринимателей ...
- Аудиомонтаж23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно красиво оформить письмо и поднять его конверсию. Мы звоним потенциальным клиентам, и если им интересно посылаем им на почту письмо с ком предложение. Ваша задача — Организовать оформление письма (некоторые предлагают письмо оформить несколькими картинками и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $93
Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор. Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты. Нам нужен тот, кто сможет скопировать стиль. Для начала ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1267
Задача раскрутить бизнес-паблик ВКонтакте Вот ссылка на паблик https://vk.com/prabiz Вот статистика https://vk.com/stats?gid=108695159 В паблик выкладываем каждую неделю — несколько интересных иполезных постов о бизнесе. Нужен человек который возьмет полную ответственность за раскрутку бизнес-сообщества. Крайне важно чтобы вступали в паблик преимущественно:Мужчины ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Проекту нужен иллюстратор. Нужно просто нарисовать 300 иллюстраций Мы создаем паблик о видеороликах и нам нужно для него примерно 100- 300 иллюстраций в одном стиле. ИЛЛЮСТРАЦИИ С ПЕРСОНАЖЕМ! Мы уже запустили разработку похожего паблика для нашей франшизы. Как сделаны для ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, способный в AEсделать КАЧЕСТВЕННУЮ анимацию для графического видеоролика по готовому сценарию. Нужно использовать шаблон сvideohive , и дополнительные графические материалы фото и видео. Голос диктора и музыкальное сопровождение предоставляем. Это разовый проект.Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Цель от рисовать 1000 простых картинок Задача нарисовать 1000 простых картинок (вот в таком стиле —https://yadi.sk/d/9Vcj7SgGkzHRn ) — за 200 000 рублей. Оплата или предоплата моментальная. Срок 180 днейИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад