Оформить письмо E-mail

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно красиво оформить письмо и поднять его конверсию.

Мы звоним потенциальным клиентам, и если им интересно посылаем им на почту письмо с ком предложение.

Ваша задача — Организовать оформление письма (некоторые предлагают письмо оформить несколькими картинками и сделать картинки кликабельными (типа лендинг в письме) для этого его говорил нужно рассылку делать через специальные сервисы)

7 лет назад
horz1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад