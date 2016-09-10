Оформить письмо E-mail

Нужно красиво оформить письмо и поднять его конверсию.

Мы звоним потенциальным клиентам, и если им интересно посылаем им на почту письмо с ком предложение.

Ваша задача — Организовать оформление письма (некоторые предлагают письмо оформить несколькими картинками и сделать картинки кликабельными (типа лендинг в письме) для этого его говорил нужно рассылку делать через специальные сервисы)