Приветствую. Существует и довольно давно работает сайт компании http://www.skala.ru - пришло время его освежить, с сохранением корпоративного стиля (головным является финский сайт http://www.skaala.com/). Требуются 3 PSD-макета: [list=1][*]главная страница - стилизованное меню основных направлений, которое можно адекватно изменять ...
Несколько мелких задач для дизайнера(авы для групп в соц. сетях и т.п)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько мелких задач по дизайну.
1. Сделать для группы https://vk.com/goodgamecomua нормальную аватарку с использованием логотипа и стилистики сайта http://goodgame.com.ua/
2. Сделать аватарку и обложку для страницы в Фейсбуке https://www.facebook.com/goodgamecomua
3. Сделать несложную инфорграфику про настольные игры (текст предоставлю, примеры в прикрепленном вордовском файле)
4. Сделать 6 картинок с надписями (как здесь в пятом пункте http://texterra.ru/blog/reklama-vkontakte-100-primerov-dlya-vdokhnoveniya.html) Тексты на картинки также дам.
Исполнителя выберу в понедельник
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