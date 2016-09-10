Несколько мелких задач для дизайнера(авы для групп в соц. сетях и т.п)

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок245 просмотров
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Нужно сделать несколько мелких задач по дизайну.

1.  Сделать для группы https://vk.com/goodgamecomua нормальную аватарку с использованием логотипа и стилистики сайта http://goodgame.com.ua/

2. Сделать аватарку и обложку для страницы в Фейсбуке https://www.facebook.com/goodgamecomua

3. Сделать несложную инфорграфику про настольные игры (текст предоставлю, примеры в прикрепленном вордовском файле)

4. Сделать 6 картинок с надписями (как здесь в пятом пункте http://texterra.ru/blog/reklama-vkontakte-100-primerov-dlya-vdokhnoveniya.html) Тексты на картинки также дам.

Исполнителя выберу в понедельник

7 лет назад
kniazdiit
Виталий 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад