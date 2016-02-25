Задача 20 иллюстраций до 5 марта

Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru

К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор.

Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты.

Нам нужен тот, кто сможет скопировать стиль.

Для начала готовы заказать 20 иллюстраций за все иллюстрацииготовы выделить 7000 рублей.

Владелец группы не занимается наймом иллюстраторов