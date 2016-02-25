Нужно нарисовать одного персонажа в 10-ти разных образах. Стиль как в приложенных картинках.
Задача 20 иллюстраций до 5 марта
Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru
К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор.
Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты.
Нам нужен тот, кто сможет скопировать стиль.
Для начала готовы заказать 20 иллюстраций за все иллюстрацииготовы выделить 7000 рублей.
Владелец группы не занимается наймом иллюстраторов
Заявки фрилансеров
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