Задача 20 иллюстраций до 5 марта

$93
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок302 просмотра

Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru

К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор.

Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты.

Нам нужен тот, кто сможет скопировать стиль.

Для начала готовы заказать 20 иллюстраций за все иллюстрацииготовы выделить 7000 рублей.

 

Владелец группы не занимается наймом иллюстраторов

9 лет назад
horz1
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров