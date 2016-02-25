Есть 4 изображения: виды швов в вышивке. Изображения взяты из разных источников и имеют разные стили. Необходимо нарисовать эти 4 картинки в едином стиле: один вид иглы, один вид основы и тп. ...
Нарисовать персонажа в 10-ти образах
Нужно нарисовать одного персонажа в 10-ти разных образах. Стиль как в приложенных картинках.
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