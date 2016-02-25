Отрисовать наклейку на квадроцикл

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка193 просмотра

Для плоттерной резки нужна такая же, как на фото в приложении, или подобная наклейка "Х". 

1. В кореле, в кривых, пропорционально. Цвета: х-белый, обводка- черный.

2. Ниже символа "х", под углом, надпись "1000", тоже белым, с черной обводкой, тоже пропорционально.

3. Оплата в рублях на вебмани или карту сбербанка.

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
$3
1 день
Быстро, качественно, 3 варианта. Рекомендую!
Отлично! Рекомендую и буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
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