Отрисовать наклейку на квадроцикл

Для плоттерной резки нужна такая же, как на фото в приложении, или подобная наклейка "Х".

1. В кореле, в кривых, пропорционально. Цвета: х-белый, обводка- черный.

2. Ниже символа "х", под углом, надпись "1000", тоже белым, с черной обводкой, тоже пропорционально.

3. Оплата в рублях на вебмани или карту сбербанка.