Нужен специалист по привлечению живых людей в группу (целевая аудитория строго из Челябинска, возраст 18-28) Скорость прироста людей значения не имеет, важно исключительное качество! Накрутка ботами не интересует. В связи с большим кол-вом некомпетентных исполнителей ...
Раскрутка соц сетей (VK, facebook, instagram)
Добрый день!
Требуется раскрутка групп в соц сетях (VK, facebook, instagram). Основное условие - подписчики должны быть реальными людьми(будет контролироваться). Для нас важно качество, а не количество.
Сфера - развлечения / семейный досуг.
Цены жду от Вас.
Заявки фрилансеров
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