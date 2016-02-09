Раскрутка соц сетей (VK, facebook, instagram)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок166 просмотров

Добрый день!

Требуется раскрутка групп в соц сетях (VK, facebook, instagram).  Основное условие - подписчики должны быть реальными людьми(будет контролироваться). Для нас важно качество, а не количество.

Сфера - развлечения / семейный досуг.

Цены жду от Вас.

9 лет назад
Nojjo
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров