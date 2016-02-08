Ищем человека который знает толк в раскрутке ютуб канала. Нужен тот, кто сможет продумать достаточно грамотную рекламную рекламную кампанию в последствие которой придут новые, реальные и заинтересованные подписчики, фанаты и просмотры. Сейчас в первую очередь ...
Социальные сети FB, VK, Twitter, Google+, Youtube
Создание страниц для сайта ukrmarket.net c оформлением в социальных сетях FB, VK, Twitter, Google+, Youtube по аналогии с olx.ua , bazar.ua.
Передача прав администратора страницы
Публикация 1 раз в месяц видео (успешных покупок, помощь по сайту или т.д.) на youtube
Заявки фрилансеров
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