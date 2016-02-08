Социальные сети FB, VK, Twitter, Google+, Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок163 просмотра

Создание страниц для сайта ukrmarket.net c оформлением в социальных сетях FB, VK, Twitter, Google+, Youtube по аналогии с olx.ua , bazar.ua.

Передача прав администратора страницы

Публикация 1 раз в месяц видео (успешных покупок, помощь по сайту или т.д.) на youtube

9 лет назад
gamesnokia
Петр 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров