gamesnokia

Необходимо создать базу данных всех школ 1-3 ступеней и заведений дошкольного образования Украины. Данные необходимо ввести в excel файл. Формат excel файла в приложении. Среди источников информации необходимо использовать актуальные данные с региональных сайтов департаментов образования - ...
- Базы данных8 заявокЗакрыт6 лет назад
На образовательном портале (целевая аудитория - дошкольники и школьники), будут разные задания (в каждом по 20-30 вопросов). После правильно ответа на каждый вопрос будет писать: [list][*]Правильно! [*]Блискуче! [*]Так тримати! [*]Успішно! [*]Молодець! [/list]После неправильных ответов: [list][*]Спробуй ще [*]Не зовсім так:) Поглянь на правильну відповідь[*]Невдала ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Озвучивание образовательных заданий по математике для детей 3-6 лет (100 заданий по 20 вопросов в каждом задании - объем текста в каждом вопросе - 30-60 символов) для образовательного сайта: 1) голос - детский или девушка ближе ...Озвучивание19 заявокЗакрыт7 лет назад
Открыта вакансия модератора доски объявлений. Обязанности: - контроль содержания объявлений согласно правилам - редактирование объявлений (изменение/добавление фотографий, текста) в т.ч. существующих. Условия: - удаленная работа. - объявления должны проверяться с 9:00 до 19:00 с модерацией объявления не позже 2х часов после ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт7 лет назад
Создание страниц для сайта ukrmarket.net c оформлением в социальных сетях FB, VK, Twitter, Google+, Youtube по аналогии с olx.ua , bazar.ua. Передача прав администратора страницы Публикация 1 раз в месяц видео (успешных покупок, помощь по сайту или ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен перевод текстов на украинский язык - файл в приложении Заполняется только строчка msgstr "" Если стоит | - эту часть не переводим, Пример msgid "[symbols] осталось" msgstr "[symbols] залишилось" msgid "bbs.my|Активные" msgstr "Активні" msgid "filter|Вернуться к основным категориям" msgstr "Повернутися до основних категорій"Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доска объявлений ukrmarket.net Около 630 разделов http://joxi.ru/v29L9L3uGQoQzm Заголок раздела есть - По умолчанию. Необходимо 1) написать 5, 7 уникальных ключевых слов к разделу (Например раздел Новостройки - Слова: Квартира, С ремонтом, Центр, Ремонт, Осокорки, Позняки 2) Добавить Meta Description - (Например раздел Новостройки: Продажа квартир в новостройке: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключение оплаты liqpay / ipay.ua на www.ukrmarket.net http://www.ukrmarket.net/makefeatured/108906/A + при добавлении объявления Также предложить возможность приема платежей через смс (Украина). Ранее был подключен к smsdotup и smscoin - но они более не покрывают смс по Украине.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад