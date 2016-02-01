gamesnokia

На образовательном портале (целевая аудитория - дошкольники и школьники), будут разные задания (в каждом по 20-30 вопросов). После правильно ответа на каждый вопрос будет писать: [list][*]Правильно! [*]Блискуче! [*]Так тримати! [*]Успішно! [*]Молодець! [/list]После неправильных ответов: [list][*]Спробуй ще [*]Не зовсім так:) Поглянь на правильну відповідь[*]Невдала ...