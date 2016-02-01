gamesnokia

Петр gamesnokia

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание база данных школ Украины

    Необходимо создать базу данных всех школ 1-3 ступеней и заведений дошкольного образования Украины. Данные необходимо ввести в excel файл. Формат excel файла в приложении. Среди источников информации необходимо использовать актуальные данные с региональных сайтов департаментов образования - ...

    Создание базы данных
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Звуки для образовательного портала

    На образовательном портале (целевая аудитория - дошкольники и школьники), будут разные задания (в каждом по 20-30 вопросов). После правильно ответа на каждый вопрос будет писать:  [list][*]Правильно!  [*]Блискуче!  [*]Так тримати!  [*]Успішно!  [*]Молодець! [/list]После неправильных ответов:  [list][*]Спробуй ще [*]Не зовсім так:) Поглянь на правильну відповідь[*]Невдала ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Озвучивание украинских текстов для образовательного портала

    Озвучивание образовательных заданий по математике для детей 3-6 лет (100 заданий по 20 вопросов в каждом задании - объем текста в каждом вопросе - 30-60 символов) для образовательного сайта: 1) голос - детский или девушка ближе ...

    Озвучивание19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модератор украинской доски объявлений

    Открыта вакансия модератора доски объявлений. Обязанности: - контроль содержания объявлений согласно правилам - редактирование объявлений (изменение/добавление фотографий, текста) в т.ч. существующих. Условия: - удаленная работа. - объявления должны проверяться с 9:00 до 19:00 с модерацией объявления не позже 2х часов после ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Социальные сети FB, VK, Twitter, Google+, Youtube

    Создание страниц для сайта ukrmarket.net c оформлением в социальных сетях FB, VK, Twitter, Google+, Youtube по аналогии с olx.ua , bazar.ua. Передача прав администратора страницы Публикация 1 раз в месяц видео (успешных покупок, помощь по сайту или ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текстов для сайта

    Нужен перевод текстов на украинский язык - файл в приложении Заполняется только строчка msgstr "" Если стоит | - эту часть не переводим,  Пример msgid "[symbols] осталось" msgstr "[symbols] залишилось" msgid "bbs.my|Активные" msgstr "Активні" msgid "filter|Вернуться к основным категориям" msgstr "Повернутися до основних категорій"

    Тексты для сайта
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание SEO текстов для сайта

    Доска объявлений ukrmarket.net Около 630 разделов http://joxi.ru/v29L9L3uGQoQzm Заголок раздела есть - По умолчанию. Необходимо 1) написать 5, 7 уникальных ключевых слов к разделу (Например раздел Новостройки - Слова: Квартира, С ремонтом, Центр, Ремонт, Осокорки, Позняки 2) Добавить Meta Description - (Например раздел Новостройки: Продажа квартир в новостройке: ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключение liqpay

    Необходимо подключение оплаты liqpay / ipay.ua на www.ukrmarket.net  http://www.ukrmarket.net/makefeatured/108906/A + при добавлении объявления Также предложить возможность приема платежей через смс (Украина). Ранее был подключен к smsdotup и smscoin - но они более не покрывают смс по Украине.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Red-Flower
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Звуки для образовательного портала
Спасибо! Было легко и приятно с Вами работать! Буду рада новым совместным проектам.
супер
Ответный отзыв
P_Andrey
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевод текстов для сайта
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата в срок. Приятно было поработать! Рекомендую!
Спасибо, супер
Ответный отзыв