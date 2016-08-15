Озвучивание украинских текстов для образовательного портала

Озвучивание образовательных заданий по математике для детей 3-6 лет (100 заданий по 20 вопросов в каждом задании - объем текста в каждом вопросе - 30-60 символов) для образовательного сайта:

1) голос - детский или девушка ближе к детскому

2) язык украинский

3) каждый озвучку необходимо сохранить в .ogg и загрузить на сайт.

Просьба высылать предложения с указанием стоимости Ваших услуг и ссылкой на пример Ваших работ или пример предлагаемого голоса.