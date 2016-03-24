Люди в группу ВК

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Завершен7 заявок241 просмотр

Здравствуйте, друзья! Нужен профессионал, который сможет "нагнать" людей в группу. Скорость прироста людей значения не имеет, важно исключительное качество! Если вы знакомы только с ВКтаргет или Сарафанкой, то не беспокойте. Интересны только целевые люди из определенной страны. Никаких "собачек" вместо аватарок, никаких "ботов". В общем вы поняли, предлагайте стоимость за 100-500-1000 человек. Спасибо и хорошего вечера)))

9 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
30 дней
Отличный исполнитель, приятен в общении, понимает что от него нужно и всегда готов дать дельный совет. Работой доволен, рекомендую.
Очень хороший заказчик и человек! Сотрудничество прошло на высшем уровне . Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
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