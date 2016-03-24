Люди в группу ВК

Здравствуйте, друзья! Нужен профессионал, который сможет "нагнать" людей в группу. Скорость прироста людей значения не имеет, важно исключительное качество! Если вы знакомы только с ВКтаргет или Сарафанкой, то не беспокойте. Интересны только целевые люди из определенной страны. Никаких "собачек" вместо аватарок, никаких "ботов". В общем вы поняли, предлагайте стоимость за 100-500-1000 человек. Спасибо и хорошего вечера)))