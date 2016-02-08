Продвижение группы в ФБ, ВК, инстаграм

Созданы страницы 2-х компаний, на ФБ, ВК, Google+, YouTobe. В течении месяца, нужно их наполнять, посты не больше одного в день, по каждой соц. сети, кроме YouTobe канала. Наращивание подписчиков и лайков. Направление 1-е металлоконструкции, 2-е- сельскохозяйственные ...