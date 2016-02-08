Раскрутка группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок162 просмотра

Нужен специалист по привлечению живых людей в группу (целевая аудитория строго из Челябинска, возраст 18-28) Скорость прироста людей значения не имеет, важно исключительное качество!  Накрутка ботами не интересует. В связи с большим кол-вом некомпетентных исполнителей постоплата либо поэтапная. Предлагайте стоимость за 100-500-1000 человек. 

9 лет назад
zevr
Егор 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров