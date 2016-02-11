Развлекательная выставка 3D картин в Минске.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки169 просмотров

Выставка 3D картин в Минске. Развлекательный проект для молодежи. ЦА 10+. Открытие в мае. Интересует продвижение в соц.сетях вк,фб,инстаграм. Высылайте подробное КП: стоимость и что в это входит. Спасибо

9 лет назад
aulas
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров