Раскрутка торговой страницы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок181 просмотр

Имеется недавно созданная торговая страничка в ВК http://vk.com/darina.look по продаже женской одежды украинского производства и Китая!

Ищу человека, который поможет :

-раскрутить страницу так , чтобы не попасть в бан;

-набрать друзей за короткий срок (потенциальных клиентов);

- репосты на тематический страницах, группах;

работаем на територии украины

9 лет назад
frostwarrior
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров